【精華】余祥銓嗆秀場時代已過時 李亞萍招牌嘶吼嗓音重現《醒來吧！雷夢娜》

資深藝人李亞萍歌藝精湛，最著名的莫過於《醒來吧！雷夢娜》，李亞萍以此在秀場一炮而紅，並擁香江四大歌后之一的美譽，不過兒子余祥銓卻不領情，近日登上節目《小明星大跟班》冷嗆媽媽「唱來唱去不就那一百零一首」，讓李亞萍不滿氣炸，而當余祥銓伸手要安撫媽媽時，李亞萍怒嗆：「不要摸我」。

李亞萍、余祥銓近日登上節目《小明星大跟班》的「爸媽當年真的這麼厲害 星二代控訴大會」單元，李亞萍列出她當年的風光事蹟，被封為香江四大歌后之一、秀場賺的錢可買下3套東區房子以及好友都是資深巨星，連鄧麗君也是李亞萍婚禮的座上賓。

面對李亞萍的當年勇，余祥銓則是有話要說，他先是感嘆時代在變、秀場模式已過時，不過李亞萍則認為，登上舞台就是作戰，衣著講究才是尊重舞台的表現，而余祥銓還大膽嗆媽媽「妳說妳唱紅很多歌，怎麼好像聽到就一首《醒來吧！雷夢娜》」，李亞萍聽完當場變臉。

李亞萍氣罵余祥銓「我怎麼養大你的」。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

李亞萍發怒直呼，她在秀場打拼多年、才得來今日成績，表示自己一天要唱14場表演，一場要唱8到10首歌，李亞萍氣炸罵余祥銓：「我怎麼養大你的，我怎麼奶大你的」，而當余祥銓伸手要安撫媽媽時，李亞萍還怒嗆兒：「不要摸我」。

不過當《醒來吧！雷夢娜》的前奏響起，李亞萍、余祥銓則跟著音樂牽手，讓吳宗憲直呼：「他們情緒轉換太快了」，李亞萍也大展歌喉演唱招牌歌，表演博得全場滿堂彩。

李亞萍大展歌喉演唱《醒來吧！雷夢娜》。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

(中時新聞網)