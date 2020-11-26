看《孤味》 總統大讚陳淑芳，本人漂亮很多、身材真好。民進黨中央提供

看《孤味》 總統大讚陳淑芳，本人漂亮很多、身材真好。民進黨中央提供

民進黨主席蔡英文總統今邀請小英之友會、中央黨部婦女部及青年部的志工朋友包場觀賞電影《孤味》，片中女主角陳淑芳也現身。蔡英文表示，今天看到陳淑芳本人，讓她覺得真的漂亮很多，身材真的很好。

蔡英文說，感謝她的工作同仁強迫她來看電影，因為當總統以後，到哪裡都不方便，尤其是在一個黑暗的地方坐兩個鐘頭，是維安最危險的狀況，所以，總統看電影是一件麻煩的事情，而她也不想給大家惹麻煩。這幾年來，她都在家裡看電視，即便電視上也是有電影可看，但是對她來說，螢幕再大，還是不一樣的感覺，她今天看完電影後，最深的感受，就是如果要真正享受電影，一定要到電影院看大螢幕。

此外，蔡總統送了花給最佳女主角陳淑芳，卡片還寫著，「場場戲句句話扣人心弦，專業精彩演出令人敬佩」。

《孤味》入圍2020年金馬獎六項大獎，演員陳淑芳更獲得最佳女主角的殊榮。蔡英文特別準備花束致贈國民阿嬤陳淑芳，陳淑芳也回贈影片中頗具紀念意義的「明星咖啡館」俄羅斯軟糖。

陳淑芳表示，她八十幾年來住在台灣，是很幸運的人，不管外面疫情如何，在蔡英文總統的領導下，可以閒閒到處走，可以看電影、買菜，真的很幸福。她也表示，自她出生後，不管誰來領導，台灣就是最好，全世界最好。

威秀影城董事長吳明憲表示，影城經營受到文化部在補助與振興方案雙管齊下的支持協助，現在電影院的營業率也慢慢有回升。電影《孤味》他有信心成為台灣2020年第一部票房破億的國片作品。

文化部長李永得表示，到目前為止所有國片的票房約六億八千萬元，即將超過2019年整年的票房。今天總統特地來相挺，對國片來講是打了一劑強心針。

蔡英文表示，孤味這部電影有透過網路募資，群眾募資一向是挑戰性很高，能夠聚集群眾的支持一起把電影完成，顯現出拍攝團隊厲害之處。

蔡英文還特別讚揚有來到現場的陳淑芳說，今天大家看完電影，都對淑芳姊精湛的演藝感到讚嘆，是台灣的國寶，也是國民阿嬤。她平常都是在電視上、電影上看到淑芳姐，今天看到本人，讓她覺得真的漂亮很多，身材真的很好，讓人非常羨慕。

蔡英文表示，在這部戲裡面，看到很多女性的演員，主要的演員都是女生，而且看到了不一樣的個性，讓人印象非常深刻。而對於影片中的場景，像是宮廟、公祭、醫院等所有的場景，對她來講，尤其是對政治人物來講，再熟悉也不過。

她說，很多電影都是我們身邊熟悉的事物，很平常、平凡，但這對電影產業來說，就是很大挑戰，而能將我們每天生活的環境，拍得讓大家覺得不平凡、不尋常，這才是真正的挑戰。

蔡英文表示，相信台灣的產業在大家共同鼓勵、支持下，有一天，台灣的電影產業，就會像晶圓產業一樣變成兆元產業。從這次防疫的經驗來看，因為大家努力、共同支持，把台灣休閒旅遊產業都救回來，下一次一起把台灣電影產業做起來，做得更大。

(中時 )