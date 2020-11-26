新埔張氏家廟整修完成，記憶房陳列介紹家廟的祭儀與建築。（羅浚濱攝）

新竹縣政府推動新埔宗祠博物館計畫，陸續完成多處文化資產修復，其中縣定古蹟新埔張氏家廟修復工程日前竣工，將化身為新竹縣第一座以宗祠家廟為兒童主題的故事屋，預定12月12日辦理竣工開館典禮正式開放參觀。

縣長楊文科表示，新埔鎮張氏家廟受客委會補助，連同縣府配合款與家族自籌近4千萬元進行古蹟修復，再利用定位為「張爺爺兒童故事屋」，希望傳統文化的保存能向下扎根及開花結果。

張氏家廟將成竹縣首座古蹟兒童故事屋，由張氏家族管理，並將推出系列開館活動，12月6日由新埔在地藝術家張秉豐帶領學童進行「小手圖繪老建築」，說故事團隊磚木取夥有親子共讀繪本「吧哩國奇遇記」、「老玩具創新生」推廣親子共遊故事屋。

12月14、17日辦理「擇日師的秘密：戶外實境遊戲」體驗新埔戶外實境，引領民眾認識客家特色節日與傳說故事；12月18日舉辦壓軸的「穿越時空曬曬稻」傳統曬穀文化體驗活動。

古蹟內展覽以「穿越時空」為主軸，分為講古房、記憶房、場景房、回音房、工藝萬花筒等5個主要單元，以一段段的故事情境，結合互動展版與多媒體互動，訴說新埔從何而來、張家家族記憶故事、家廟的祭儀與建築、新埔的市街風華與產業，完整呈現新埔的歷史、地理、文化及特產。

(中時 )