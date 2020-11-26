台南市北區天下南隅飯店與中西區全美戲院同屬台南老字號企業，兩業者聯手舉辦感恩節活動，26、27日連兩天中午招待立人國小、成功國小40位弱勢學童在飯店頂樓吃西餐並贈送電影券，台南市北區公所另贈送LED燈當感恩禮物。

天下南隅飯店在台南經營30年，擁有高CP值的圓頂西餐廳，全美戲院在台南經營60多年，是台南人看二輪片的好去處，都已是台南人生活的傳統記憶，兩家企業不忘回饋社會，26日趁感恩節聯手招待弱勢學童，一個邀請用餐、一個送電影票，讓學生體驗社會溫暖。

天下南隅飯店業者表示，舉辦感恩節回饋活動已4年，前兩年邀請學童，第3年邀請獨居長輩，今年一口氣招待兩家學校的弱勢學生，並找更多企業加入。

全美戲院是赤崁朋派商圈發展協會一員，老闆吳俊誠擔任理事長，承擔更多社會回饋責任，戲院播放的二輪片是台南人的傳統記憶，手繪電影看板近年成為學生課餘學習的技藝。

今年的招待餐會上，業者找來吳萬春香舖負責人吳宜勉介紹當地文史，學童邊用餐，邊聽完在地歷史典故，直呼有趣。

北區區長李皇興對地方熱心人士、企業團體以感恩節活動，回饋在地的慈悲精神表達感謝。他並歡迎在地企業群起效尤，透過大家努力營造溫暖的生活環境。

(中時 )