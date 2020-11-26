行政院今拍板，決定美豬要先查廠、再開放，不過查廠範圍僅限未曾進口來台的肉品廠，遭國民黨立委賴士葆質疑沒誠意，認為這項作法等同對現行可進口的53家美豬肉廠給予豁免，無法達到實質上的食品衛生安全把關。

衛福部長陳時中今在衛環委員會備詢時坦言，目前國內共開放53家美國豬肉廠進口，但並不清楚這53家的肉品殘留萊克多巴胺的情形，也就是說目前市面上國人所食用的美豬是否含有萊劑，衛福部還需要進一步釐清。

賴士葆指出，既然衛福部過去都沒清查這53間肉廠是否含有萊劑，依照大數法則、常態分配原則，可合理推斷國人所食用的美豬可能都含有萊劑，但現在行政院卻宣布僅針對未曾進口台灣的肉廠進行查核，等同是變相給予現有進口廠豁免，根本無法達到食安把關的目的。

食藥署長吳秀梅對此表示，雖然僅針對未曾進口台灣的肉廠進行查驗，但行政院已拍板要求明年全年度，對每一批進口的豬肉進行抽檢，若按照去年進口的批數來算，也就是明年約6000多批的進口豬肉都要抽檢萊劑殘留量是否符合國內標準。

至於赴美查廠部分，吳秀梅說，由於國人對這一塊相當重視，目前仍在積極向美方洽談當中，不過當地新冠疫情仍相當嚴峻，因此出訪時程還未敲定，也不排除將查廠團成員砍半，以爭取美方同意。

吳秀梅指出，赴美查廠只會看當地的屠宰廠，並不會去看畜牧場，但屠宰廠仍能查驗豬肉含有萊克多巴胺的情形，這部分也都會有相關資料，民眾不用太過擔心。

(中時 )