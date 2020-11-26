許富凱出道第10年，擁大批粉絲，26日宣布將在明年2月20日，同是農曆新年大年初九舉辦「拾歌」首場台北小巨蛋演唱會，聽聞申請到檔期第一時間的反應？他幾經思考點頭：「當時真的腿軟，以前的我肯定會抗拒，腿軟完試著平復心情，如果都不去挑戰，那人生太無趣了，人生不能待舒適圈太久！所以就答應挑戰了！」

出道十年終於要站上指標性舞台，他形容：「是大家送給我的禮物，但也是一張考卷，把從小到大所學的，要在殿堂級的舞台演唱，那壓力肯定很大，但我現在催眠自己，先不去想那些，跟團隊討論開會，呈現一個讓自己跟觀眾都能很享受的演唱會！」目前備戰體力，鍛鍊重訓讓體態變好，也一直聽歌做功課、觀摩前輩演唱會影片，坦言最苦惱的就是選歌環節，目前還在構思中。

他將推出新專輯《拾歌》，其中新歌翻唱台語天后江蕙（二姐）的〈祝福〉，二姐封麥轉眼邁入5年，許多粉絲仍相當思念，許富凱對首歌感觸良多，看著前輩燦爛而謙虛告別舞台，用歌聲獻上最深的祝福，許富凱克服自身心魔：「這首歌意義真的很大，以前想過唱這首歌去比賽，當時覺得自己還沒辦法唱好，所以就一直放在心裡，這次選歌時〈祝福〉是第一首決定的，二姐對我在歌壇意義非凡，雖然她封麥了，但永遠是我的榜樣，也祝福她回歸自己的生活，能快樂開心。」此外，許富凱「拾歌」台北小巨蛋門票將於12月5日（六）中午12:00在全台ibon售票系統正式啟售。

(中時 )