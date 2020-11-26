台南市東山區出現遛鳥俠，警方徹夜調查，12小時內找到甘姓犯嫌。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市東山區出現遛鳥俠，警方徹夜調查，12小時內找到甘姓犯嫌，民眾PO網感謝警方。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市東山區出現遛鳥俠，利用清晨、夜晚人少時出沒，騷擾菜攤、早餐店老闆娘，民眾24日PO臉書提醒鄉親留意，台南市警察局白河分局得知後，成立專案小組追查，25日找到甘姓犯嫌，甘男辯稱是脫褲在「該邊」抓癢，否認露鳥，警方出示具體事證，將甘男依涉嫌妨害風化罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

白河分局員警於11月24日執行網路巡邏時，在地方社群網站發現有民眾PO文指「東山街頭出現遛鳥俠，會脫褲子裸露下體DIY讓人噁爛到不行」，警方獲知後，立即於臉書留言說明初步查處及防制作為，並提醒民眾注意外，立即成立專案小組徹夜追查。

東山分駐所所長黃志賢率員徹夜調閱沿途道路周遭監視器，清晨並逐一訪查可能目擊商家，查明犯嫌係於11月22日清晨5時許，在東山區某早餐店見老闆娘1人乃露出生殖器，經老闆娘制止後離去。

經員警逐一以監視器清查車輛，逐一交叉比對轄內可疑對象，終於鎖定甘姓犯嫌涉有重嫌，25日前往帶回調查，並提示之各項具體事證，全案於12小時內立即偵破。

東山區民眾也上臉書留言，感謝東山分駐所員警積極查訪，隔天就破案，辦事效率讓人佩服，讓東山區婦幼安全更有保障，將親自到分駐所感謝警方。

(中時 )