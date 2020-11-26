昨天新北地方法院公布判決，單親的吳姓女子家暴殺人案件的一審遭判死刑。吳姓女子在法庭上表示，這7年來都是她自己獨力養兩個小孩，獨自一人面對所有的輿論壓力與各式異樣的眼光，工作找得不順遂，24小時去哪裡都要顧著他們，她完全沒有自己的自由，所以她要帶他們一起走，婦女新知聲明指出，悲劇當中看見社會制度對於弱勢者的不友善，積極檢討改進現行福利政策的種種缺失，不要再出現「國家福利缺席」而導致人民自殺殺人的悲劇。

婦女新知指出，吳姓女子的發言表達了單親媽媽以及假性單親媽媽的心聲，在缺乏公共托育資源的狀況下，單親媽媽如果缺乏人際網絡的支持，無法放下孩子去找工作，再加上租屋市場及勞動市場對單親的刻板印象和歧視，不難想像處處碰壁的她所萌生出來的絕望。

婦女新知聲明指出，在傳統性別分工下，女性承擔了大量的無酬或有酬的照顧勞動，照顧工作的辛勞往往不受重視，而國家政策鮮少支援，老人和小孩受照顧的權益亦不受保障，只能看個人的家庭資源及口袋深淺，更加深了社會的不平等。國家推出無法解決問題的準公共化、不停加碼的育兒津貼，只想發錢了事、債留子孫，而不去檢討收托時間不符合需求的公托、數量成長幾乎停滯的公共化托育、假裝沒看見職場上的婚育歧視，放任業者壓低托育人員的勞動條件，讓家長擔憂幼托照顧品質。

婦女新知提及，政府雖有提供單親福利、托育福利、社會住宅，但問題在於服務量太少、條件嚴苛，許多人申請排隊也搶不到。此外，台灣失控的租屋市場對單親家長也是非常不友善，除了房東不讓房客入籍，擔心影響稅務之外，單親家長更常在揭露單親身分後，面臨無屋可租的處境，種種社會因素都讓「單親媽媽」孤單夾在育兒與生計的「非典型勞動」結構中，使單親媽媽與孩子落入弱勢家庭的惡性循環泥淖中。

婦女新知說，尊重司法審判獨立，但也想提醒，法官代表國家行使公權力，法院新聞稿所透露出法官判決書對當事人「訓示」的片段文字，字字句句都讓他們感到哀痛，面對所有因承擔不起照顧重擔而嘗試自殺殺人的社會悲劇，國家應該悲憫自省為何失職而無法及時提供社會支持，而非嚴厲苛責，漠視個人照顧重擔，任由單親家庭自生自滅。

(中時 )