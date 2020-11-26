行政院今公布萊豬進口的5大管理機制，包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5大把關機制。對此，民眾黨立委邱臣遠痛批，無法接受政院「做半套」的施政方式，政府至今仍不願明確回應國人訴求，清楚標示是否為萊豬，也未落實源頭管理，讓國人仍有吃到萊豬的風險。

邱臣遠表示，民眾訴求很清楚，就是不要吃到含萊劑美豬，雖然行政院現在公布5大把關機制，但是相關細節不清楚或未對症下藥，像是赴美查廠部分，要查那些項目沒有講明確；行政院版本的新增貨號部分是針對部位，而並非標示是否含有萊豬，相關措施「做半套」，仍無法排除民眾食安與健康疑慮。

不僅如此，民眾黨團先前列出政府的13項待辦事項，包括邊境查驗若要逐批查驗，稽查人力仍嚴重不足，檢驗設備及試劑是否也準備好等，民眾黨團認為，至今都沒有做得很明確。

此外，食材登錄的部分，不論是「三章一Q」或是「非登不可」，其採取自主管理而非強制性，導致後端管理會出現很大問題。至於農委會宣稱將會投入養豬產業百億基金，民眾黨團也質疑，該筆基金編制到現在沒說清楚，就連食安法等修法作業都還未完成。

邱臣遠說，蔡政府口口聲聲稱開放萊豬進口是考量整體國家利益，但至今台美經貿進度，雙方對話談些什麼內容，另外像是BTA是否有譜、FTA是否有新進度，政府需要給國人具體回應。

(中時 )