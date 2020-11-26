利物浦上週踢贏榜首大戰，積分超越萊切斯特城，與熱刺同為20分並列領先，僅以得失球差較少而暫列第2。本週英超再推一場龍頭之爭，這次換由排名第3的切爾西，11/30 00:30在主場迎戰熱刺，上演「倫敦德比」爭奪領頭羊的戲碼。

熱刺目前戰績6勝2和1敗，進21球僅失9球，是英超失球最少的隊伍，符合總教練穆里尼奧崇尚防守的戰術理念。但本季的熱刺不僅防守鐵血、進攻也很凌厲，曾有5：2勝南安普敦、6：1勝曼聯這樣摧枯拉朽的比數，面對強敵曼城更有犀利的反擊以2：0收下勝利，儘管有不少人批評穆帥的戰術過時，但實際上沒有任何一種戰術是無敵的，只要找對執行戰術的球員，任何戰術都有克敵制勝的可能。

熱刺鋒線有合作無間的雙人組肯恩和孫興慜，肯恩7進球9助攻，射手榜並列第5助攻榜排名第1；孫興慜9進球2助攻，射手榜排名第2。本季從南安普敦轉會過來的丹麥中場霍伊別爾則是穆里尼奧最喜歡的類型球員，勤奮跑動、助攻助守、無私奉獻。霍伊別爾踢滿9輪聯賽的每1分鐘，觸球809次、傳球695次、鏟斷29次、犯規18次全都是陣中最多，而且都在各排行榜上名列前茅，有霍伊別爾在中場攔截掃蕩，才有雙人組在前場的反擊進球機會。

切爾西目前戰績5勝3和1敗，進22球失10球，進球數最多，失球數與其他3隊並列第2，雖然落後2分，但得失球差+12與熱刺相同，整體表現並不遜於領先的兩支球隊。開季前6輪切爾西只拿下2勝3和1敗的戰績，與太多新人加入需要時間磨合有關，當維爾納、哈維茲和齊耶什都破除進球障礙後，藍軍開始一飛沖天，各項賽事近6場比賽全勝，包括歐冠聯小組賽3連勝後提前晉級、以及英超聯賽3連勝。

切爾西在最近的3連勝終於找到理想陣型，從季初較常用的4-2-3-1，固定為4-3-3，擔任單箭頭表現不理想的維爾納移到左路，中鋒再次重用上賽季表現出色的阿伯拉罕，助攻能力強的齊耶什(本季僅先後3場替補2場已助攻3次)放在右路，中場收起以控制局面和傳球為主的喬吉尼奧，改讓進攻能力更強的蒙特和哈維茲分居左右，搭配防守全面跑動範圍大的坎特鎮守中路。最近的6連勝進球數達到18個，僅僅在英超和歐冠各丟了1球。

穆里尼奧曾經兩度執教切爾西，為藍軍帶來3座英超冠軍、1座足球盃冠軍和3座聯賽盃冠軍，如果按照他過往執教球隊第2年必拿聯賽冠軍的定律(波圖、切爾西、皇馬和國米都是，只有執教曼聯時例外)，本季正是他來到北倫敦的第2年，熱刺絕對是不能少看的一匹大黑馬。本輪是他帶領熱刺第4次面對老東家，前3次交手都未能在90分鐘內獲勝(上季英超被切爾西雙殺，本季聯賽盃16強PK勝)，能否跨過藍軍這個門檻，將是熱刺能否衝擊聯賽冠軍的關鍵。預測：(2.5球)小、(熱刺+1)客勝、1：1

(中時新聞網)