苗栗縣消防局第五大隊卓蘭分隊警消及卓蘭義消，觀察到「馬克縱走」路線近來越來越多人攀登，23日製作全新救援樁號，上山完成釘定作業。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

「馬克縱走」路線，沿途攀岩走壁，考驗山友的體力與膽識。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

國外疫情嚴峻，人們留在台灣旅遊、親近山林，讓以往較冷門的大克山登山路線熱絡起來，沿著苗栗縣大湖鄉「馬那邦山」經「司令山」再登「大克山」，又稱「馬克縱走」路線，沿途卻僅有山友熱心綁上的登山布條指引，卓蘭警、義消加緊釘定22個全新樁號，方便民眾辨認方向，以利救援。

馬克縱走是中級山路線，全程13公里，高落差達930公尺，需耗費至少9小時攀登，沿途可欣賞壯觀的大岩壁地形、聖稜線和楓紅之美，穿越古戰場、軍營和砲台遺址，但途中有黃藤擾人、倒木橫陳，且需陡升、陡降和攀岩爬壁，考驗山友的膽識和體能。

苗栗縣消防局第五大隊卓蘭分隊警消及卓蘭義消製作全新樁號，23日共出動14人由馬那邦山三角點至大克山一線釘樁，第五大隊表示，配合科技發展，已完成釘定的樁號牌，有附上衛星定位位址與救援電話，必要時可提供登山客參考。

第五大隊表示，馬克縱走最南可延伸到白布帆，沿途經過司令山可俯瞰大安溪士林攔河壩及沿岸部落，但步道全程穿行於林木之中，許多路段需攀繩，提醒民眾做好準備再上山，並預先下載定位APP及路徑於手機當中，若遇事故報出確切所在位置及經緯度座標，在原地訊號良好處等待，可縮短救援時間。

(中時 )