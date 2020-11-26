雲林郵局與水林鄉在地農民合作，26日推出大溝黃金薯義賣活動，現場總共限量200箱，中華郵政把售出所得全數捐給慈善機構，一個上午就快熱銷完畢。雲林郵局也藉此機會協助小農推銷農產，幫助在地蕃薯農民拓寬行銷通路。

中華郵政偕同15位小農一起送愛心，除了活動現場販售的200箱黃金薯，民眾也可透過中華郵政i郵購網路購買，每賣出一箱，中華郵政就捐10元給創世基金會斗六分會及一心育幼院，與會貴賓紛紛搶著登記購買，幫助農民、關懷弱勢不遺餘力，可說是兩全其美的好事一樁。

水林蕃薯農民表示，種蕃薯除了擔心蟲害、價錢低以外，還怕銷售通路不夠廣，透過跟郵局合作，可以讓水林黃金薯行銷全台灣，農民也可專心栽種品質優良的農產品。

雲林郵局局長吳順吉表示，6年前中華郵政公司秉持企業回饋社會責任，規畫關懷各地農特產行銷、挺小農做公益等活動，雲林郵局在眾多農產品當中，選擇在地大溝黃金薯行銷，6年來品質口碑慢慢建立，銷售量一直都不錯，今年邁入第7年要加大力道來推銷。

吳順吉強調，中華郵政整合物流、金流、資訊流，將各地最好的農產品送到消費者手中，農民能得到最好的收入，而農民也主動發心每箱捐10元回饋給弱勢團體，讓善的循環可以延續下去。

(中時 )