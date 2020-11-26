延宕多年的塭仔圳市地重畫案在今年8月發布實施，第1區已公告搬遷期限，為求開發順利，新北市地政局在分別在19日和今（26）日率隊前往泰山、新莊地區共9家廟宇參拜，向在地神明「拜碼頭」，祈求重畫案開發順利平安。

塭仔圳第一區重畫地總面積271.4公頃，地上物有3500多間，市府公告後限期1年內搬遷完畢，為求案件推行順利，地政局長康秋桂率員分別前往泰山區下泰山巖、頂泰山巖、草埤亭土地公廟以、瓊子湖土地公廟、新莊地藏庵、慈祐宮、新莊武聖廟、全安宮、海山里福德宮以及新莊三元玉虛宮參拜。

康秋桂表示，未來塭仔圳重畫案開發完成後，不僅可扭轉區內公安災害頻傳、環境污染及公設不足的現狀，翻轉國際對於新北門戶塭仔圳的國門印象；而在參拜位於重畫區內泰山區草埤亭土地公廟時，團隊和廟方溝通遷移事宜，也承諾將提供最大協助。

地政局表示，地上物補償費對象與金額已公告上網，市府也已協調各局處合作進行輔遷計畫，希望建物所有權人配合，在期限內將建築物的物品騰空搬離。

(中時 )