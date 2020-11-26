南韓周四公布新冠肺炎確診病例新增583人，創下3月以來新高記錄。儘管已經祭出嚴格的社交距離新措施，但韓國似乎仍無法有效遏阻第三波疫情持續惡化。

南韓政府本周在大首爾地區重啟嚴格的社會距離規定，距離第二波疫情後鬆綁限制措施才不過1個月。

隨著單日確診為3月6日以來首度突破500大關，部分專家認為政府過早放寬這些規定。韓國疾病管理本部表示，周四公布的583個新增病例中，有553人為本土病例，其中近73%出現在大首爾地區。

首爾高麗大學九老醫院（Korea University Guro Hospital）傳染病學教授Kim Woo-joo表示，因為經濟因素與防疫疲勞而放寬了規定，但此舉為時過早，並埋下了民眾自滿的種子。

位於大邱的天地教會在2月底引爆南韓第一波新冠肺炎疫情，但目前最新的確診病例則分散在大首爾地區，使追蹤與防控的難度增加。南韓衛生部長Park Neung-hoo在一場電視轉播的會議上表示，新冠肺炎疫情已經來到所有人身邊，他並表示，年輕世代間的傳播速度更是驚人。

(時報資訊)