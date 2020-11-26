美豬明年將開放進口，行政院長蘇貞昌今（26）日在行政院會表示，衛福部已提出「進口豬肉全方位管理措施」，透過赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查5項機制，層層把關國人安全健康，進口豬肉貨號將比照牛肉管理，由現行22項增加至67項。

蘇貞昌表示，為消除民眾對食安的疑慮，這段期間傾聽人民訴求，以嚴謹態度不斷研議具體作法，最終由衛福部提出5項機制。首先，未曾進口來台的美國肉品廠，需經台灣派員赴美查廠後才能進口。

其次，進口豬肉將比照牛肉管理，依照部位給予貨號，從源頭管制到流向全面管理。現行牛肉貨號51項、豬肉22項，將來豬肉會增加到67項。同時，明年元旦起進口豬肉均須逐批查驗，確保符合國際標準。

蘇貞昌指出，明年「標示跟著肉走」，從大到小，從進口商、肉品廠，隨著販售通路一路到店頭、攤商，均讓消費者能一目瞭然、自由選擇，並可清楚溯源追蹤。標示將由衛福部統一印製，提供批發商自行運用，以全力落實標示到位。

蘇貞昌指出，衛福部印製的標示，將以圓形代表台灣豬、三角形代表進口豬，並明確標示各產地國。呼籲所有業者可使用政府發給標示貼紙，或自行上網下載標示貼紙、自己書記寫標示均可，只要沒有標示或標示不實，明年元旦起都要負責受罰。

蘇貞昌強調未來將嚴格稽查把關，已核定2.6億元補助地方政府稽查及輔導經費，加上強化邊境查驗經費共3.2億元，要人給人、要錢給錢。請相關部會及地方政府確實做好把關工作，對於未依規定標示、標示不實或檢驗不符規定的業者一律嚴懲重罰。

蘇貞昌最後指出，教育部已修訂營養午餐團膳契約，明白規定學校明年元旦起一律使用國產肉品，若有混充假冒一律重罰，每人每餐獎勵自自3.5元大幅提升至6元，以契約規定及經費補助，宣示政府有決心做好把關。

(時報資訊)