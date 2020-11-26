根據TrendForce旗下半導體研究處表示，受到伺服器端銷售疲軟影響，2020年第三季全球NAND Flash營收僅微幅上升0.3%；預計在價格跌持續走弱的趨勢下，預期第四季NAND Flash總產值將衰退。

TrendForce指出，第三季NAND Flash產業營收達145億美元，季增0.3%，其中位元出貨季增9%，平均銷售單價則季減9%。整體市況可歸因於第三季隨著年底旺季前消費性電子備貨增加與智慧型手機需求回溫，其中PC市場因遠距教學推升Chromebook標案需求不墜，然該產品所需容量較低，對NAND Flash位元消耗挹注有限。由於server(伺服器)與data center(資料中心)客戶在第二季為避免供應鏈中斷，提升零組件及半成品庫存水位，因此第三季開始著手去化，導致採購動能頓失，需求表現疲弱，故第三季NAND Flash各類產品合約價轉為下跌。

另外，第三季中受美國擴大制裁的影響，刺激華為（Huawei）大量備貨，除了針對智慧型手機所需的MCP、UFS產品外，消費性、低容量的MLC eMMC以及元件端的NAND wafer亦有影響，故推升第三季的位元出貨量。

展望第四季，server端客戶仍延續庫存去化策略，採購動能持續疲弱，加上華為禁令衍生的備貨動能消退，儘管有中國智慧型手機品牌加大備貨力道，及蘋果（Apple）新機上市挹注，仍無法擺脫供過於求態勢。供給端三星（Samsung）與長江存儲（YMTC）持續擴張產出的計畫不變，將導致供過於求的狀況再度惡化；在價格跌持續走弱的趨勢下，預期第四季NAND Flash總產值仍將衰退。

(時報資訊)