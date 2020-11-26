台中市警察局長楊源明強調，針對親子的需求會「從寬認定」，但提醒紅線還是不能臨停。（陳世宗攝）

交通部修訂交通處罰條例，民眾接送未滿7歲兒童上下車者，黃線臨時停車12／1日起不受3分鐘限制。市議員林德宇26日質詢時，關心市警察局執行情形是否配合交通新制？台中市警察局長楊源明強調，針對親子的需求會「從寬認定」，但提醒紅線還是不能臨停。

林德宇指出，交通部2020年11月13日修訂道路交通管理處罰條例第55條規定，今年12月1日起新規定，接送未滿7歲兒童上下車者，臨時停車不受3分鐘限制。台中市很多民眾在學校、幼兒園附近的黃線臨停，讓小朋友下車；但有時大排長龍等小孩或下車東忘西忘動作慢，常遭人拍照或錄影檢舉遭罰。

林德宇表示，新北市政府在上下學時段則採人性化管理，依照家長停妥車輛，進出幼兒園接送所需時間，設定允許的6分鐘停車時間，讓家長可以安心接送進出學校，不必擔心停車被開單。

警察局長楊源明強調，警局將加強宣導，也會加強執法技巧；初步以學校幼兒園附近為主，要求執法「從寬認定」。

(中時 )