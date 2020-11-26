頭份市人口成長快速，車流量增加，尤其是鄰近頭份交流道的幾個重要路口，經常有重車出入，但因原有道路路幅不足，重車行經險象環生，因此，苗栗縣工務處研議將建國路及信東路等2個路段，在特定時段限制21噸以上大貨車通行，並將提報道安會報討論後試行3個月。

苗栗縣工務處指出，頭份市建國路、信東路因路幅狹長，除來往車流量大，路線中並有多所學校，為考量來往車流量大，以及學生上下課通學及鄉親來往安全，於24日邀請頭份市所、地方民代、貨運及汽車運輸等公會共同研商，準備對2段路段試行限時禁行21噸以上大貨車的措施。

工務處並以車禍發生數據統計，近3年中，2019年明顯比前一年事故增加幅度相當大，在事故發生時段分析上，是以上午6至9時，以及下午15時至19時等2個時段為最多。

初步研議內容，管制時間分成2段，上午是從6時30分至9時；中午12時至19時。管制路段包括中華路至中興路間的建國路；以及自強路至中興路間的信東路，禁止21噸以上大貨車通行。試辦期間為3個月。

由於這2段路段是屬頭份市公所養護的村里道路，所以將由市公所負責接續辦理禁行管製措施，包括地方說明會、提報道安會報、設置牌面、公告及正式執行等事項。將於下個月正式提報道安會報討論後，試行3個月再行檢討後續。

(中時 )