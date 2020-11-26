微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)和演員拉希妲瓊斯(Rashida Jones)在Podcast合開節目《大哉問》(Ask Big Question)，周一(23日)在第2集「不平等難以避免嗎？」，他引用大數據分析貧富差異研究，指出居住環境最重要，而且不一定要念大學，高中以下基礎教育最重要。

比爾蓋茲與妻子梅琳達(Melinda)創辦基金會後，致力於各種疾病藥物和幫助脫貧等各方面研究。他當年在哈佛大學讀到三年級輟學，這集節目邀來母校公共經濟學教授切蒂(Raj Chetty)和洛杉磯衛星城市康普頓(Compton)市長布朗(Aja Brown)作客，因為切蒂利用大數據研究貧富差異成果和布朗施政成效都引起他注意。

切蒂利用大數據技術分析美國普查局資料，結果顯示政府花多少錢或提供多少福利濟貧、窮人家小孩是否能念大學，都不是脫貧關鍵，重點是要住在具有向上流動機會的社區。

研究顯示，若讓發展落後社區的小孩移居較好社區，終身收入差異可以多出20萬美元。若貧困家庭只是拿到補助，依然留在發展落後社區內，由於難以脫離社區負面影響，可能依然貧困終身，而且還會代代相傳。

洛杉磯２個較貧困的衛星城市差距也支持這項論據。在瓦茲(Watts)的貧民大部分都念不到高中，或是高中輟學，約有45%機率犯罪坐牢，但康普頓大部分人能完成高中學業，入獄機率也僅6.5%。當然，這2個城市出身者收入也是康普頓比較高。

比爾蓋茲表示，康普頓市長布朗為改善城市生活環境的許多努力都讓他印象深刻，尤其是打擊幫派計畫，雖然很難說這種經驗在全美所有城市都適用，仍然值得學習，「康普頓的成功使我對未來充滿希望。」

那麼，哪種環境才有向上流動機會？並不一定是房價高、有錢人聚集的區域，比爾蓋茲認為治安、工作機會、基礎教育環境都重要，治安好可以讓孩子免於受犯罪迫害或誘惑，有足夠就業機會可以使貧困家庭在追求溫飽之餘更能關心下一代，高中以下基礎教育良好就足以提升個人能力。

因此，儘管疫情是非常狀態，比爾蓋茲和來賓們都認為，福利和現金紓困不是長遠之道，也不是人人都有大學文憑就能脫貧，提出改善居住環境、培訓好基礎教育體系師資，以及不分貧富都能享受到的醫療才是重點。

(中時新聞網)