「2020台南設計周」將於12月12日登場，今年以「明日如常 The Future is Now」為主題，是台灣給世界的祝福。(曹婷婷攝)

「2020台南設計周」將於12月12日至20日在藍晒圖文創園區展開為期9天活動，今年以「明日如常 The Future is Now」為主題，策展人莊晴妃、陳正文、蔡妤珮聯手打造，串聯藍晒圖與西竹圍之丘2大文創園區及文創PLUS臺南創意中心、知事官邸生活館2處文化古蹟和5間設計旅店以及1處藝文空間StableNice BLDG，營造台南整座城市迸發豐沛的設計主題展、講座及市集活動。

台南市長黃偉哲說，這一年來，其他國家民眾因疫情影響，有人必須偽裝成垃圾桶、或同遛一隻狗，才能得到喘氣機會，相較之下，台灣的如常很幸福，台南設計周具體而微體現台南生活。文化局副局長周雅菁表示，歷年透過台南設計周凝聚台南設計能量，從2017年起到今年已進入第3屆，透過台南設計周串聯10個文創場域，大家能看到台南年年都有不同的進步。

策展人莊晴妃闡述「明日如常 The Future is Now」策展主題，她說，今年是特殊一年─2020有「愛你愛你」諧音，偏逢籠罩疫情，如常是幸福的，因此，明日如常這句話是台灣獻給全世界的祝福，也讓大家更珍惜如常；她說，今年主題也呼應永續，從設計作品提出對未來的想像跟對當代的反思。

此次安排24組相對應的設計作品以食衣住行育樂等生活議題呈現，結合聯合國永續發展目標(SDGs)：人類(People)、地球(Planet)、繁榮(Prosperity)、和平(Peace)、合作(Partnership)。台南設計周特邀多組團隊參與主題展，藍晒圖各品牌也呼應主題，自行策畫品牌店內展。

今年更與市區5家星級旅店－台南晶英酒店、和逸飯店台南西門館、台南老爺行旅、U.I.J Hotel ＆ Hostel友愛街旅店及台南大員皇冠假日酒店合作，運用旅店空間角落呈現「以藍晒為名」設計串聯展。文創PLUS展出的「有閒來坐」座俱設計展也是今年設計周一大亮點。

(中時 )