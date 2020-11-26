《英雄聯盟》2020世界大賽結束後，各大賽區進入休賽期，也是賽區內各隊伍招兵買馬、充實戰力的選手轉會階段，小編整理以下中、韓兩大賽區的重要轉會消息，提供給讀者們參考：

 DWG戰隊（南韓賽區LCK）：上路選手Nuguri的去留備受關注

主力選手BeryL（輔助）和Nuguri（上路）因合約到期成為自由人；不過BeryL目前已確定和DWG戰隊續約，並接下隊長的職務；至於Nuguri則是尚未點頭與老東家續約。對於板凳深度不足的DWG戰隊來說，明年賽季若想繼續稱王，絕對少不了Nuguri的戰力支持，不過，世界級的傑出上路選手（KDA 4.5在世界大賽所有上路選手中排名第1），自然是各賽區頂級俱樂部積極想爭取的戰力，其去留備受各界關注。

 蘇寧易購（中國賽區LPL）：SwordArT離隊確定，去向未定

主力輔助選手SwordArT（前閃電狼選手）拿下本屆世界大賽亞軍後，因與俱樂部的合約到期，恢復自由之身，俱樂部日前也公告與SwordArT “斷開連接”，確定雙方不會再續約。目前SwordArT的去向未定，有消息提到他可能會前往北美賽區發展，加入TSM戰隊，不過這項消息仍未獲得證實。

 滔博電競、京東電競（中國賽區LPL）：主力選手無異動

夏季賽的冠軍及亞軍，兩隊的主力選手皆無異動，經過世界大賽的歷練後，相信兩隊的選手在心態和技術等方面都有所提升，看來明年中國賽區仍將會是滔博電競（TES）與京東電競（JDG）雙雄併立、其他隊伍爭第3的局面。

 巨龍X（南韓賽區LCK）：4名主力選手遭釋出

本屆世界大賽打入正賽的巨龍X（DRX），在8強戰中對上DWG戰隊以0：3落敗慘遭淘汰；賽事結束後，DRX一口氣釋出Chovy、Deft、Doran（後加入KT羅斯特）、Keria（後加入T1戰隊）等4名主力選手，此舉著實令人費解，畢竟Chovy、Deft等人是南韓甚至世界的頂尖好手，後續如何補充身手足以匹配的選手，並在明年新賽季保持甚或超越今年夏季賽15勝3敗、聯賽排名第2的成績？至於遭釋出的重量級組合－Chovy和Deft，已確定加入同一賽區的HLE戰隊，有此二人的加入，相信明年賽季的HLE戰隊將能脫胎換骨，與其他豪門戰隊一爭高下！

 LGD戰隊（中國賽區LPL）：提前與韓籍主力Peanut解約

本屆世界大賽表現不理想的LGD戰隊，是唯一未能晉級8強戰的中國隊伍，其結果多少與韓籍主力Peanut下半年不穩定的表現有關。今年賽季結束後，俱樂部雖然已宣布提前與韓籍主力Peanut解約，但替補Peanut位置的人選至今仍無下文；從中國電競大賽（NEST 2020）大量啟用新人參賽的情形來看，俱樂部或許是打算從內部徵召二軍選手上陣。

 T1戰隊（南韓賽區LCK）：打不贏就挖角

前世界冠軍T1戰隊在今年夏季賽中慘遭滑鐵盧，兩次對上新科世界冠軍DWG戰隊皆以0：2吞敗。力圖重新振作的T1戰隊，賽季結束後，與總教練Kim解約，並挖角新科世界冠軍DWG戰隊的教練團成員Daeny（擔任總教練）和Zefa加入，帶領戰隊突破目前頹勢，也讓人期待新賽季T1戰隊與DWG戰隊的對決。

(中時新聞網)