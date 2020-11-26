內政部次長花敬群。（黃世麒攝）

房市再傳利多！隨著房價持續上漲、交易棟數暴增，政府是否可能祭出「限購令」抑制升溫？主掌房屋政策的內政部次長花敬群今天在立院備詢時，被問到是否考慮採取限購令，他說，「原則上這部分沒有思考」。

央行祭出超低利率後，房市急速升溫。尤其，今年中主掌蔡政府房屋政策的花敬群，在公開喊話「倡議打房的人，是非常不負責任、不正義的行徑」、「倡議囤房稅是百分百的理盲與無理取鬧」後，更讓房市吞下定心丸，判斷蔡政府不打房的方向已經確定，使得交易量就此飆高，台南、高雄更頻頻出現房價的新高紀錄。

對此，民進黨立委郭國文今在立法院財政委員會質詢時指出，之前說各部會說要不要打炒房，需要凝聚共識，如今隨著央行與金管會陸續出手，是否代表已經有共識要壓抑過熱的房市？

對此，花敬群表示，對於市場的不當行為，原則上政府要有方法抑制。但他說，對於房屋價格的波動，從金融、財稅工具來做效果會比較全面，但是要注意「哪些類型才需要被抑制」，不宜全面這樣做。

郭國文進一步詢問，政院版的實價登錄2.0修法草案將在下月送到立法院，內政部也開始取締預售屋的紅單現象，接下來會不會進一步提出「房屋限購令」？

花敬群保留地說，要談限購令，主要是要看限購什麼、誰被限購，以及什麼樣的人不宜被限購，這部分還要再思考對象。

郭國文追問，「意思就是沒有打算考慮這樣做？」花敬群說，「原則上這部分沒有思考」。

(中時 )