過去5屆歐洲籃球聯賽(Euroleague)由皇家馬德里(2014-15、2017-18)以及莫斯科中央陸軍(2015-16、2018-19)共包辦了4屆冠軍，這2支傳統超強勁旅即將在本週五(11/27)上午01:00來場頂尖對決，2隊狀態火熱，賽前不約而同地拿下5連勝，究竟可以延續勝利的會是西班牙戰艦還是俄羅斯坦克呢？精彩可期的經典大戲，球迷絕對不能錯過！

皇家馬德里的陣容核心是220公分的禁區好手塔瓦雷斯(Walter Tavares)，他穩固的籃板讓隊上的射手群有盡情發揮的空間，皇馬本季無論是三分出手(場均29.4球)還是三分命中數(場均11.1球)都是聯盟之最，厲害的是皇馬球權分布十分勻稱，全隊場均助攻次數19.2獨占鰲頭，其對手難以鎖定特定對象進行嚴加看防。

莫斯科中央陸軍的組成與皇馬風格迥異，他們由詹姆士(Mike James)以及克萊本(Will Clyburn)組成進攻雙槍，2人場均得分為18.6和16.4，霸占聯盟得分排行榜3、4席位。除了得分好手，中央陸軍的籃下還有米盧蒂諾夫(Nikola Milutinov)和申利亞(Tornike Shengelia)2名不佔球權但籃板能力優異的稱職苦力，讓中央陸軍的籃板能力高居聯盟第3。

皇馬和陸軍共有過52次交手紀錄，其中有27次跟週五之役一樣在莫斯科主場，中央陸軍取得19勝8敗的成績，可見莫斯科主場有很大的優勢。大小玩法方面喜於3分投射的2隊取決於命中率，前3次交手得分多至185分少至115分較難預測；勝負方面，首先皇馬射手群北上至冰冷的莫斯科手感是否能維持有待觀察，再來皇馬禁區塔瓦雷斯雖高但油漆區面對強悍的中央陸軍內線很難取得優勢，主推莫斯科中央陸軍主場讓分過盤。

(中時新聞網)