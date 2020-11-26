桃園市一名23歲女子詩詩（化名）指控，今年3月中旬與年初認識的30歲男網友阿文（化名），相約到中壢某摩鐵見面，卻在90分鐘內被對方硬上兩次，還偷走其包包、內褲、充電器與耳機等手機用品，向警方報警提告。阿文被告後對檢方喊冤說，是詩詩主動才發生性關係，而且完事後還一起洗鴛鴦浴，由於詩詩事發時未求救，檢方最後因罪證不足對阿文不起訴。

阿文在檢方複訊時表示，是女方主動才發生關係，否認有強制行為，也沒有偷走對方物。還說，2人在房間待了1個多小時，期間一起洗鴛鴦浴，洗完還躺在床上睡覺。

詩詩自稱，當時有打電話向男友求救，但10分鐘內打了2通就沒有再撥。摩鐵櫃台人員證實，有接到詩詩2通電話，但對方未告知被性侵或求救。

檢方勘驗摩鐵大門監視器畫面，未看到阿文攜帶從女方偷走的包包等物品，復查也無積極證據，偵結後對阿文不起訴處分。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)