行政院會上午處理文化部所提「文化藝術獎助條例」，其中名稱改為「文化藝術獎助及促進條例」，修法後，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易的財產交易所得採「分離課稅」，稅率按成交價額的6％為所得額；另外，來台參展或拍賣的文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。

文化部表示，為因應社會變遷、文化治理思維翻轉及文化多樣性發展，配合2019年6月《文化基本法》公布施行，文化部同年6月規劃及推動「文化藝術獎助條例」草案修正。因考量立法意旨並非僅限於獎勵與補助，朝積極扶持文化藝術工作者及事業，促進文化藝術永續發展，一併修正名稱為「文化藝術獎助及促進條例」，共計34條條文。

文化部表示，為活絡台灣藝文產業市場，其中增訂有關藝術品交易租稅改善機制，包括文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易之財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額的6％為所得額，依20％稅率扣取稅款；另外，來台參展或拍賣的文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。文化部期盼積極打造藝術品交易的友善環境，活絡台灣藝文產業市場，進一步成為亞洲及國際藝術品交易的重要據點。

蘇揆說，修法新增對藝文工作者的權益保障及藝文事業的租稅優惠，使其能持續在台灣深耕，傳揚我們獨特的文化內涵。

他並表示，新增參展或拍賣之文物或藝術品交易的兩項租稅優惠，包括「交易所得採分離課稅」、「進口免預繳稅款保證金」等，都是為提升國內交易量及促成海外交易回流，以因應新的情勢，帶動周邊產業發展，提高台灣在國際藝術交易市場能見度及為國家爭取最大權益。

(中時 )