雷諾汽車將停止巴黎近郊的Flins工廠，並在2024年前轉移為一電池研發、零件回收和維修改裝中心，以拯救該工廠全職員工。

該虧損連連的汽車製造商預計在2030年在該重整後的地點雇用3000名員工，聲稱該轉變為拯救一受威脅的工廠，集團正聚焦於可獲利車款和節省成本。

雷諾董事長桑納德(Senard)在與Flins工會商談後表示，現況已經不太可能，我們必須保持清醒。

雷諾在疫情衝擊前已經掙扎於獲利和銷售的衰退，今年已經宣布在法國裁減4600個工作職位，作為刪減20億歐元(約24億美元)成本計畫的一部分。工會要求保留部分車款組裝活動的提議已經遭駁回。

Flins工廠在2024年前將繼續製造Zoe電動車，同時也會推出新業務，例如長期租車服務、汽車改裝、新設一電池研發團隊，以及汽車零件回收等。

執行長迪米歐(De Meo)表示，員工將接受再培訓，但不願吐露細節。

3000個工作機會包括附近即將關閉的Choisy-le-Roi工廠的260名員工，而Flins工廠目前有2400名員工。

雷諾表示，Flins工廠到2030年，每年將有13萬輛汽車改裝的能力。

(時報資訊)