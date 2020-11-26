行政院長蘇貞昌今（26）日在行政院會聽取科技部「從黑洞研究看見台灣」報告，感謝參與研究的工程師讓台灣在天文學的奉獻獲得國際認可，是了不起的「科技外交」，指示科技部與教育部培育更多新世代科技研究人才，厚植我國科研實力、並在世界占有一席之地。

科技部及中研院參與美、日等20國合作的跨國大型黑洞天文研究「ALMA計畫」，設置地表最大的「事件視界望遠鏡」（EHT），去年4月10日成功觀測、並發表有史以來首張黑洞影像。台灣科研團隊除參與做出具體貢獻，EHT的接收機元件亦由台灣研發製造。

蘇貞昌指出，天文學研究需具備數學、物理、化學等基礎科學知識，還需涉獵光學、網路通訊、電子儀器等多領域的綜合應用。台灣高端人才及科員團隊的默默努力，不僅提升台灣在天文科學研究領域的國際能見度，更讓世界知道在相關產業的精密製造能力亦屬一流。

蘇貞昌認為，台灣先前援助國外口罩、將防疫經驗分享世界，是成功的「防疫外交」，此次藉由在天文學的參與及奉獻獲得國際認可，也是了不起的「科技外交」，特別代表政府向這群偉大的工程師們表達敬意和謝意。

蘇貞昌進一步表示，科技部推動參與世界級大型天文研究設施平台，經由國際合作帶動國內相關科研技術提升。請科技部與教育部持續積極鼓勵、激發年輕學子探索大自然和追求夢想，讓自己的興趣發揮所長，培育更多新世代科技研究人才，以厚植台灣科研實力。

科技部表示，台灣參與黑洞天文研究「ALMA計畫」，以代表國身分參與決策會議，有效提升台灣國際能見度及科技合作契機。且在學界及業界密切合作下，使台灣產業界在天文元件系統產製的出色表現，亦獲國際極高知名度與認可。

科技部指出，此舉除有望在台製造設備或執行合約，並有機會參與其他國際天文計畫。當中涉及超導偵測技術、數位電子學及高速運算等高精密技術，已使台灣在先進材料研發、精密機械及系統整合等領域的工業能力躍進，未來將進一步讓台灣技術躍居世界領導地位。

(時報資訊)