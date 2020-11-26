遠傳(4904)推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案。遠傳以深耕多年的AIoT技術打造全方位智慧居家生態系，實現「輕鬆連結智慧生活」。最低月付299元，就能輕鬆開啟智慧家庭生活的新篇章。

據研究機構Strategy Analytics最新研究報告指出，2021年全球智慧家庭相關裝置的消費者支出將達到620億美元；智慧家庭裝置市場將繼續以15%的年複合成長率攀升，2025年將達到880億美元。資策會產業情報研究所(MIC)「智慧音箱消費者調查」指出，21%消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77%，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。

遠傳電信商品管理事業群資深副總經理杜偉昱表示，遠傳電信本業強，服務更是「Beyond電信」，憑藉長期耕耘智慧家庭市場的經驗，深諳智慧家庭的應用情境，六大智慧宅解決方案就是要以科技滿足消費者讓生活更便利的需求。

遠傳全方位智慧居家生態系是以搭載Google助理的「遠傳智慧音箱」為核心，串聯多元智慧裝置，為各類智慧居家需求的消費者打造六大智慧宅解決方案：1.大無線智慧宅：遠傳智慧音箱搭配遠傳大無線，家用連網與串聯智慧裝置一起搞定，輕鬆連結智慧生活。2.輕鬆入門款：家中既有傳統家電輕鬆升級，遠傳智慧音箱搭配TP-Link智慧插座或智慧延長線，用最簡單、最基礎的裝置，無痛升級智慧家庭。3.豪華智慧家電組：搭配小米空氣淨化器、淨Jing A3智慧吸塵機器人、米家掃拖機器人G1/1C、小米智慧顯示器65型等智慧家電，聲控生活輕鬆實現。4.智慧聲控娛樂：中嘉「Home+ tv」4K智慧機上盒用戶，搭配遠傳智慧音箱，動動口輕鬆聲控轉台、找影片、調音量，完整體驗智慧家庭娛樂。5.居家安全：透過TP-Link網路攝影機，即時觀看居家環境，重要影像一次掌握；偵測移動即時告警；雙向溝通拉近距離，提供最安心的智慧家庭環境。6.居家防災：樺緯物聯SigmaCASA廣角wifi攝影機搭配偵煙警報器，意外發生時，能即時掌握居家環境所有情況，提升消費者居家安全。

(時報資訊)