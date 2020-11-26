55歲吳小姐有蕁麻疹及氣喘病史，她卻菸不離手，直到察覺爬梯或快走時會胸悶、呼吸費力，去求診才發現罹患「慢性肺阻塞性肺病併塵螨過敏」，她還鐵齒不回診服藥，日前天氣轉涼，她相關症狀加劇被送進加護病房，險些須插管。亞大附醫醫師林育生表示，氣喘與慢性阻塞性肺病患，接受治療外，需減少接觸過敏原、戒菸，且勿自行停藥。

亞大附醫胸腔內科主治醫師林育生表示，吳女從小就有氣喘，上大學後氣喘不再發作，卻常出現不明原因的蕁麻疹，她近幾年因工作、生活壓力大，菸癮相當大，平均一天抽20到30支菸。

吳女在1年前察覺爬樓梯或走快，就會胸悶、呼吸費力，求診檢查，發現有支氣管狹窄現象，且血液中過敏性免疫球蛋白指數，逾正常參考值3倍，經過敏原測試顯示螨嚴重過敏。

醫師研判吳女應有氣喘體質，加上長期抽菸造成慢性阻塞性肺病，導致阻塞性換氣障礙，開立支氣管擴張劑外，建議戒菸、注意居家環境清潔，症狀一度獲改善。

林育生表示，近來氣溫轉涼，吳女胸悶、氣喘症狀加劇，旁人都可明顯聽到喘鳴音，經送急診就醫，發現氣管明顯攣縮，頸部的呼吸輔助肌明顯收縮，幾乎是「臉紅脖子粗」，抽血顯示二氧化碳數值較正常高出50％，且有血酸症的情形，恐有呼吸衰竭的風險。

林育生表示，經緊急送入加護病房觀察，透過雙陽壓呼吸器與藥物治療後，病情逐漸穩定下來，才免於插管的痛苦，並於5天後轉至一般病房。

(中時 )