在教室玩Switch、玩投籃機？教育部今年首度補助各縣市充實及改善知動教室設施設備，台南市有19所學校申請，共獲280萬元補助經費，最快年底前改善完成，預計可讓700名學生藉由體能運動，幫助情緒穩定，減輕生理及心理障礙，在知動教室盡情「動滋」「動滋」。

教育部今年首度補助各縣市充實及改善知動教室設施設備，台南市以身心障礙學生數超過25人的學校為優先，共有19校申請，總計獲得280萬元補助，預計700名學生受惠。

永華國小校長張景添表示，該校透過Switch遊戲主機結合活動課程，有助改善身障生精細動作及手眼協調能力。安慶國小校長鄭秀真說，透過本次補助設備，完備擴充知動教室空間，添購改善身體協調、平衡能力或專注力訓練等設備。崑山國小校長王文玲表示，該校添購攀岩塊和鞦韆，提升學生手眼協調能力，並進行感覺統合訓練。

教育局指出，藉由充實知動教室，有助於增置豐富多元的設備融入課程，讓學習變得更有趣，也兼顧到教室空間設施安全防護的升級，讓身障生能在更安心安全的環境下進行相關訓練；未來評估成效良好，教育局將爭取更多學校設置，並爭取結合行動裝置，發展更多應用的可能。

(中時 )