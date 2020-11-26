「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）今發表「圓夢助學」紀錄片，記錄偏鄉學子在求學過程中面臨的困境與挑戰。張媽媽慈善基金會支持高雄、南投、桃園、花蓮及台東等5個縣市偏鄉國中的弱勢孩子，這些學校學生大學畢業時，日月光集團會優先聘用。

日月光集團董事長張虔生與其兄妹為紀念母親所成立之張媽媽慈善基金會， 自2017年成立以來，辦理各項社會福利慈善公益事業，其中「圓夢助學」計畫從2019年開始，2020年延伸至花東學校，兩年來提供897名學生，每人新台幣6000元助學金，合計發出523.8萬元，希望扶偏鄉的孩子一把。

日月光文教基金會總監林浚南表示，日月光集團在高雄、南投、桃園等三縣市設有工廠，因此「圓夢助學」計畫剛開始以照顧幾個縣市被教育部認定的偏鄉國中，只要學校提出需要幫助學生的名單，就給予助學金6000元。今年開始，則將補助範圍擴大到花蓮、台東的偏鄉國中。

林浚南表示，高雄、南投、桃園、花蓮及台東等5個縣市的偏鄉國中約50所，張媽媽慈善基金會將長期照顧這些學校的學生，他們大學時如果讀理工或跟日月光集團發展相關的科系，畢業後將被日月光集團優先聘用。

日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村表示，除了助學之外，也希望可以把高科技帶到偏鄉，今年跟高雄市杉林國中合作，導入高科技電網的技術發電之外也可以監控用電，帶領孩子一起理解學校用電狀況以及節能觀念，未來期待一年可以鎖定一到兩間的偏鄉國中合作。

高雄市茂林國中校長王耀英則說，2020年是真的很悶的一年，很多的大型活動都因為疫情的關係而取消，張媽媽慈善基金會是今年第一個來到偏鄉看這些孩子的一個單位，用最實質的方式來幫助這些孩子。

王耀英表示，近年外界已提供偏鄉學校許多物資，現在孩子們最缺乏的是精神、家庭、學校及部落的關懷，希望各界能一起來支持，讓偏鄉的孩子不寂寞。

(中時 )