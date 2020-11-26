行政院長蘇貞昌今公布萊豬進口5原則，包含赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等；對此新北市長侯友宜今受訪指出，很多重點都沒有講清楚，就像是查廠時新廠與舊廠都要查，且肉品標示不應只有來自哪個國家、而是標示清楚「是否為萊豬」，不要給予民眾模糊不清的資訊。

侯友宜表示，今天行政院特別公布萊豬管理原則，昨天蔡總統也說過了，既然決定要進來，管理上一定要標示清楚，讓民眾可選擇吃或不吃，希望行政院做到，但今天公布5個管制流程中，很多重點都沒有講清楚。

侯友宜說，就像是查廠部分，希望不論舊廠或新廠都要查，貨號的標示一定要講清楚「哪個貨號為萊豬」，且標示不應該只標示「美國豬」、「加拿大豬」，因為大家在意的不只是國家，而是在意這是否為「萊豬」。

侯友宜也說，今天還沒談到的是，下游的加工廠很多都沒有登記，在工廠引用豬肉的過程中，是否會有混雜、還有散裝的，要怎麼標示都要講清楚，這些部分都沒有弄得很精準。

侯友宜指出，總歸一句話，誠如蔡英文總統所說的，要讓民眾有選擇、並和民眾說清楚，從源頭管理、標示萊豬、進口販賣都要說清楚，大家都很擔心吃到有瘦肉精的豬。

(中時 )