成功站號誌切換周六深夜施工 3列車延誤20-30分 15:012020/11/26 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程週六切換施工。（台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程週六切換施工。（台鐵提供） 台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，台鐵局今日表示，追分站號誌電子聯鎖系統工程切換作業（號誌電子聯鎖、CTC、TID），預計在本周六深夜11時至翌日清晨4點50分辦理，施工時間共計5小時50分，預計影響列車3列次，各列次約延誤20至30分。 台鐵局表示，受影響列次為2564次彰化－大甲區間車、2559次大甲－彰化區間車、2561次區間車竹北－彰化區間車，行駛於彰化－追分期間，各站將加強播音並公告週知，造成旅客不便，敬請見諒。 (中時 ) #號誌 #台鐵局 #工程 #電子 #大甲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵元旦跨年車票12／3開賣 南迴線全面打5折 09:512020/11/25 生活 桃捷綠線GC02標地下段最後2工程 27日起將施工 18:512020/11/25 寶島 紅單掀網戰2／深夜板凳大軍「轉手現賺20萬」 畸形生態震驚全國 08:562020/11/26 財經 牛肉麵續集登場 丁怡銘將被傳訊 12:212020/11/26 政治 南迴漲1個便當錢 台鐵稱恢復原價 04:102020/11/26 地方新聞 穿美人魚裝游泳！台北遠東飯店體驗式度假有新招 10:402020/11/26 生活 天晴攻太陽能電廠 吸引投資者關注 04:102020/11/26 產業特刊 大動作搜索 疑轉移丟毒案焦點 04:102020/11/26 政治要聞 社論／大內宣救不了經貿邊緣化 04:102020/11/26 時論廣場 仲量聯行受託辦理台電北儲中心都更大案招商 12月說明會登場 10:102020/11/26 財經 生活熱門新聞 頂溪站爺爺賣玉蘭花稱「妻逝獨居」惹心疼 在地人爆真相 - 生活 女同事夾走一顆蒸餃 他下班去討5元被罵小氣 鄉民神留言笑翻 - 生活 智商135每次考試卻都拿個位數 小女兒一句話媽暖哭：不再強迫妳 - 生活 網美摩天輪狂拍5分鐘 情侶入鏡3秒遭PO文公審 - 生活 12月新制上路攸關荷包 3大重點一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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