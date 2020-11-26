台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程週六切換施工。（台鐵提供）

台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，台鐵局今日表示，追分站號誌電子聯鎖系統工程切換作業（號誌電子聯鎖、CTC、TID），預計在本周六深夜11時至翌日清晨4點50分辦理，施工時間共計5小時50分，預計影響列車3列次，各列次約延誤20至30分。

台鐵局表示，受影響列次為2564次彰化－大甲區間車、2559次大甲－彰化區間車、2561次區間車竹北－彰化區間車，行駛於彰化－追分期間，各站將加強播音並公告週知，造成旅客不便，敬請見諒。

(中時 )