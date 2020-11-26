智晶光電（5245）以穿透式OLED觸控面板（Transparent OLED Touch Display）系列產品榮獲今年第29屆台灣精品獎台灣精品獎肯定，智晶已連續5年受評審青睞獲獎。

台灣精品獎由經濟部國際貿易局主辦之獎項被譽為台灣產業界的奧斯卡獎，每年經嚴格選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」等4大專業項目，同時考量「台灣產製」條件，綜合評選出具「創新價值」產品，授予台灣精品獎。智晶光電以穿透式OLED觸控面板系列產品獲評審青睞，透明顯示器最大的特色，是可讓使用者清晰的看見目標物品，同時提供目標物品相關內容於螢幕上，加上觸控功能使得使用者體驗更加直覺，全面強化使用者、目標物以及傳播資訊三者之鏈結關係。

智晶推出穿透式OLED觸控面板以觸控技術結合穿透專利技術，在高透明導電層的開發並搭配光學設計的優化，可達到高穿透及高亮度顯示效果，以及智晶能提供多種類型觸控解決方案，有效解決觸控靈敏度及干擾問題，來實現高穿透度兼具觸摸精度面板顯示效果。OLED面板有不需要背光模組的輕薄且可穿透優勢，能應用在智能家居（如智能冰箱、開關控制面板）、運輸顯示（智能窗口可顯示到達資訊、運輸價格、調控溫度、調控燈光等應用）、穿戴應用（傳統手錶結合透過穿透觸控面板可相互切換應用）、屏下指紋辨識應用等幾項創新產品市場應用。

(工商 )