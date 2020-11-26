【愛傳媒陳念初專欄】蘇貞昌日前談話引用鬼滅之刃裡的動畫歌曲歌詞，「會一而再的受傷，但我們還是要拼命地站起來，因為我們有要共同守護的事務。」

我們來對照鬼滅之刃裡的「炭治郎之歌」，歌詞寫著「就算會很受傷，就算會很受傷，也不得不爬起來，因為不管被打得多慘，都有必須保護的事物，都有必須保護的事物」。

政治人物發言該不該蹭新聞熱度？這個答案，已經不需要討論，因為，政治人物已經被教育，這樣說才能貼近流行話語，發言有時宜性，也才會建立個人品牌調節性形象，引發內容討論。

成也是新媒體 敗也是新媒體

蘇貞昌在行政院的小編群，是行政院的新媒體團隊，過去政府單位的傳統編制裡，要找出製作迷因圖或梗圖的人才，著實有點困難，不能用新世代的語言或圖像，對外傳播與溝通，會失去與新世代對接的機會，在社群媒體的跨媒體傳播上，不採臉書的付費推廣，還能夠擁有大量的按讚與分享，政府單位小編的角色，是不可或缺的。

過去政府單位的臉書，沒有人會去捧場，因為總是政令宣導味重，內容經過層層審核，小編是公務人員裡的正式或臨時人員兼職，要接社群地氣，可以學但術業有專攻，更何況一個很大的組織框架限制在那裡，保守的公門思維。

小編貼文內容，上級肯定管很大，很難有創意與大膽嘗試，面對社群的回應等吃重角色，乾脆編列預算讓外部人才來專案協助，找方法難免也會出亂子，某部會外部小編竟造成了1450流行語，成了部會的負面教材！

政府機要職人數有限，延攬新媒體人才，政府單位顯然也找出了訣竅與用人方法，面對社群環境的外部動態，找到懂社群語言的人，透過臨時人員、計畫或招標，開啟政府的新小編文化。

小編文化從貼文製作、管理到回應，逐漸增強其服務範圍，宛如部會的創新形象大使，新媒體小組不管在內部或外部，還是一個較神秘的角色任務。

蘇貞昌院長最近接二連三的面臨新媒體危機事件，首先，發言人室出了狀況，做圖的政院幕僚領國家薪水，被發現在上班時間製作攻擊在野黨圖卡，引發了行政不中立的批評。

接著，在行政院記者會中，發言人萊豬梗圖不當聯想，引發牛肉麵業者的強烈反彈，最後，發言人丁怡銘請辭下台。

鬼滅之刃票房破四億，蘇貞昌面對近日事件風波強調「有錯就要認，有過就要改」，引用日本動畫《鬼滅之刃》主題曲的歌詞，「會一而再的受傷，但我們還是要拚命地站起來，因為我們有要共同守護的事務」。

對於熟悉鬼滅之刃劇情的人，大概都知道，受害者心中對於受傷與磨難，沒有逃避的權利，只有拼命求生存的站起來，守護自己該守護的人與事，這是動漫角色炭治郎的堅定信念，但它絕對不是一個擁有訊息權力及治理權政府或首長的座右銘，鬼滅文本裡，這是弱者的求生語言，不是強者的安慰話語。

這首OST（Original Sound Track）原聲帶歌詞，從動畫版到劇場版，歌詞特別感動人，動畫版第19集中剛出現時，還配合口白描述，從炭治郎父親的呼喚開始，『炭治郎，呼吸，整頓好呼吸，你要徹底成為火神。』

炭治郎殺鬼的意志，保護妹妹彌豆子的決心更強，共同守護背後的兄妹情深，是讓許多讀者感動的故事。

所以，一首OST歌詞背後，是有故事脈落的，是有情感軌跡的。

蘇貞昌引用了這句歌詞，如果筆者猜得沒錯，顯然是幕僚群給了話語建議，他本人應該沒看過聽過，這種蹭熱度話語梗，出自院長之口，天外飛來一筆，劇情與角色，完全連不上。

行政院面臨的風波，真的如炭治郎那般苦大仇深遭遇嗎？這次真蹭對了嗎？看過鬼滅劇情的人，總覺得引用上怪怪的，蘇貞昌院長是一人之下萬人之上的政府官員，會像鬼殺隊嗎？

但蹭熱度有錯嗎？

蔡英文總統在金馬獎頒獎當晚，不也在蹭熱度，社群恭喜國民阿嬤陳淑芳一口氣得到影后與女配角，蔡英文這樣做，顯然讓大家感受了溫度。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）最近在推特PO出「台灣：存在」，並跟風附註「說法有爭議」，這種跟風美國川普總統推特的社群語言，網路給了正面反應。

把時間拉前到馬前總統，外送行業流行時，他曾經打扮成外送客，送餐給北一女學生，這不也是一種蹭流行熱度嗎？馬英九親自送餐，政治人物親民的娛樂效果，也沒有人會特別批判。

更別說一般自許文青老百姓都會在貼文裡放入像極了愛情主題標籤，這就是與流行接軌，彼此共享這個時代的社群語言。

蘇貞昌蹭鬼滅之刃熱度，到底哪裡錯了？問問年輕人，蘇貞昌像不像炭治郎，不像就是錯了，蹭熱度，下回先看看文本脈絡吧！

作者為微笑影室陳室長

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(中時新聞網)