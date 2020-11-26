Live/余苑綺抗癌成功首現身 談罹癌心路歷程李亞萍陪同

資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺去年產下第二胎後，她直腸癌復發，為母則強的余苑綺為了一對子女堅強對抗病魔，並在9月抗癌成功，大病初癒的余苑綺現在把重心放在家庭，而她今（26日）也首度現身，由爸媽余天、李亞萍陪同出席「當陽光依舊燦爛為愛抗癌心靈講座」，分享抗癌的心路歷程。

余苑綺表示，當她2014年發現罹患直腸癌時，她都是正能量面對「一直都覺得我會好」，未料余苑綺去年10月產下兒子後，她直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，已是直腸癌末期，讓原本開心生兒子余苑綺從天堂掉到地獄。

余苑綺回憶當時直腸癌復發，她淚崩表示自己第一次那麼低潮，心想「為什麼只有我有，兒子才剛生下來，為什麼是我」，余苑綺表示：「我懷孕受很多苦，腫瘤壓在氣管上，所以我懷孕的時後一直在咳嗽，很不好過」。

爸媽余天、李亞萍陪同余苑綺出席活動，分享抗癌的心路歷程。（圖／取材自中時新聞網 Youtube）

余苑綺剛生完就化療，她邊化療邊坐月子，也因為化療而不能抱兒子，不過余苑綺為母則強，積極面對多次手術與化療，儘管化療很痛苦、一直吐，她仍堅強面對。

余苑綺開刀後，她為了能盡快出院，余苑綺聽醫生建議，積極走路、散步訓練肺呼吸道的能力，余苑綺每天都在醫院走廊走30圈、50圈，果真她在5天後就出院了，余苑綺哽咽說：「我就可以回家陪我女兒了」，為母則強讓人動容。

余苑綺公開遺書內容。（圖／取材自中時新聞網 Youtube）

不過余苑綺也坦言，她曾因為化療太痛苦，打給媽媽哭著說自己想放棄，余苑綺也在座談上公開遺書內容「如果媽媽真的不在，相信這是神作的決定，姐姐要好好照顧弟弟，弟弟長大要好好保護姐姐，媽媽會一直陪在你們身邊，希望你們永遠都幸福快樂，媽媽真的好愛好愛妳，下輩子我們還要當家人」，每字每句都讓人動容。

(中時新聞網)