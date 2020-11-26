【愛傳媒簡秀枝專欄】適逢「樂聖」貝多芬（1770-1827）冥誕250週年，「絕對貝多芬—陳冠宇鋼琴獨奏會，於11月22日晚間，在台北國家演奏廳舉行，素有「鋼琴王子」美譽的陳冠宇，深情詮釋，鏗鏘音韻，搏得滿堂彩。

陳冠宇共詮釋貝多芬《C小調第8號鋼琴奏鳴曲（悲愴），作品13 》、《升C小調第14號鋼琴奏鳴曲（月光），作品27之2 》、《E小調第27號鋼琴奏鳴曲，作品90 》以及《降E大調第18號鋼琴奏鳴曲（狩獵），作品31之3 》，外加莫札特《作品330C大調奏鳴曲》第3樂章、蕭邦《降A大調波蘭舞曲，作品53（英雄）》以及聖桑《天鵝》，高潮迭起，精彩紛呈。

貝多芬一生創作，可分為3個時期，1795-1802第一時期、1803-1815第二時期，1816-1827則為第三時期。

貝多芬在1795-1822年之間，留下的32首鋼琴奏鳴曲，（第一時期20首，第二時期7首和第三時期5首）。

這一整套奏鳴曲，代表了貝多芬的人生際遇與創作觀，是被稱為「鋼琴的新約聖經」，也是鋼琴演奏者的必備曲目。

陳冠宇一直是台灣最活躍的鋼琴家之一，各類型音樂演出活動，相當頻繁，也多方嘗試並挑戰創新之表演型態，持續受到廣大樂迷的支持和青睞。

2009年更在台東舉辦過「池上大稻埕音樂分享會，照片更獲美國《時代》（Time）雜誌官網選為當週全球最美影像，「鋼琴王子」與「池上稻穗」都因此而躍上國際，傳出佳話。

這回響應「樂聖」貝多芬的250歲生日，陳冠宇當仁不讓，展開為期4年的「絶對貝多芬：鋼琴奏鳴曲系列」鋼琴獨奏會，希望以4在8個場次中，演奏貝多芬的全套32首鋼琴奏鳴曲。

今（2020）年深受COVID-19疫情所擾，從上半年開始，大型藝文活動，大受約束。

「絶對貝多芬：鋼琴奏鳴曲系列」鋼琴獨奏會，拖到5月17日才展開。當天嘉義地方人士把鋼琴被搬到嘉義市中正公園音樂廣場，舉辦了今年上半年全國唯一專場「絕對貝多芬」鋼琴獨奏會，深受矚目。

因為疫情苦悶，陳冠宇的第一階段戶外音樂會，以及當晚嘉義市大同國小禮堂的音樂會，成為下鄕撫慰人心的最佳禮獻。

目前台灣疫情，掌控得宜，陳冠宇的音樂會開始啓動第二階段，昨晚國家演奏廳，大家戴著口罩，幾近滿座的音樂會，非常令人感動。

22日晚，陳冠宇身著緊身剪裁的西裝，在舞台上，自信滿滿。對於貝多芬的卓絕天賦以及廣袤浩瀚，感佩不已，因為貝多芬把每一首奏鳴曲都當作交響曲在經營，用鋼琴扮演多重樂器、曲式，打造最佳的完成度。

尤其最後十幾年，貝多芬幾近全聾，對於聽不到自己音樂回響的困擾，不是侷外人所能想像，然而，貝多芬在短短57歲的生命中，展現出不屈不撓的決心與毅力，在在令人感傷嘆服。

對從小學音樂的陳冠宇來說，對貝多芬奏鳴曲，熟悉不過，在歷經歲月洗禮後，加注更多人生體悟，以及十指矯健，詮釋功力一流，當他曾拾32首貝多芬奏鳴曲，分期推出，馬上成為眾多貝多芬迷的溫柔期待。

面對幾乎座無虛席的國家演奏廳樂迷，是眾人共處一室，一起對「樂聖」的追思緬懷，大家更期待從貝多芬的音樂內涵裡，重新尋找對抗天災人禍、內紛外擾的精神力量。

22日晚靜坐國家演奏廳，仔細觀察陳冠宇的十指神功，行雲流水，滿溢的音樂語彙與情感，盡在不言中。

逝別已經193年的貝多芬，音符有著千年不衰的魅力，神魂更是歷久彌新，在亂世中倍見真誠，而從音符中連結出的藝術不朽性，更是與日月同輝共舞！

12月6日下午3時，高雄衛武營還有一場，喜歡貝多芬，以及陳冠宇迷們，可別錯過！

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)