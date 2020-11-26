花蓮東華大橋進行橋樑支承墊整修工程期間維持單線雙向通行。（羅亦晽攝）

花蓮東華大橋橫跨木瓜溪，是吉安鄉通往壽豐鄉重要橋樑，公路總局第四區養護工程處先前檢查發現，橋樑支承墊因長年使用，有耗損情形，為維護用路人行車安全，即日起至明年元月31日，將進行橋樑支承墊整修工程，施工期間維持單線雙向通行，民眾行經施工路段請依現場指示指揮通行。

第四區養護工程處花蓮工務段長吳進祥表示，東華大橋橋樑支承墊主要使用合乎標準規範的橡膠，上次整修在2002年，迄今已18年，而橋樑每年都會定期檢查，今年發現橡膠支承墊疑似因長久使用，有耗損現象，因此決定汰舊換新，維護用路人行車安全。

吳進祥說，東華大橋橋樑支承墊整修工程南下與北上車道，將分行施作，目前正在施作南下車道，南下車輛將以單線雙向通行改至北上車道，施作完畢後，則交換至北上車輛改至南下車道進行；請民眾多加留意，並依現場交維指示及交管人員指揮通行。

針對民眾反映東華大橋路面顛簸難行，是否會同橋樑支承墊整修工程併作，吳進祥說，目前僅施作支承墊整修，至於改善路面施作工程將會再向上呈報，規劃是否施作道路刨鋪工程。

(中時 )