「半導體千金」張喬菲去年和蛋糕店老闆王厚元結婚，同年10月順利剖腹產下兒子「小元寶」，看似令人稱羨的婚姻，卻不像表面那般美好，近日上節目時更控訴婆婆表裡不一，甚至得知她輕生時還口出惡言攻擊。

張喬菲日前上節目《震震有詞》，提及婚前與老公的相處模式，她表示只要爆發口角衝突，老公就會用言語羞辱，甚至對她爆粗口，一度難過到輕生，還好母親及時發現才挽回一命，母親更為此打電話給婆婆，希望能幫忙安慰張喬菲，未料婆婆反而放話不贊成兩人結婚，若結婚一定把張喬菲趕出家門，甚至一毛錢都不會拿出來，讓她當下聽了超級傻眼。

張喬菲曝婆婆不贊成她跟老公結婚。（圖／Youtube）

婆婆除了更把她嫌的一無是處之外，更在她最無助時用言語傷害，讓張喬菲難以理解婆婆為何會人前人後一個樣，控訴根本就是雙面人，對此主持人謝震武詢問婆婆這樣還敢嫁？張喬菲表示因為老公後來查覺婆婆有異，開始會幫張喬菲說話，才讓她決定點頭為愛嫁人。

原本以為孩子出生後，婆媳關係會有所改善，未料婆婆冷淡態度一樣未變，即便孫子滿月也是看個5分鐘就離開，至於生產到坐月子的費用，更是誇張到一毛未出，就連孫子也未曾幫忙帶過，讓在場來賓都直呼不可思議。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會，自殺不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995

(中時新聞網)