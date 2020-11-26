南北韓邊界鐵絲網。

北韓又有平民叛逃南韓，不過這名脫北者居然是用跳躍的方式，越過3公尺高的鐵絲網潛入南韓，這名超狂脫北者實際上是前體操運動員。

綜合《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）、《朝鮮日報》（Chosun Ilbo）報導，首爾官員透露，一名北韓民眾4日越過南北韓邊界圍欄叛逃南韓，值得注意的是，這名脫北者是用跳躍的方式，越過3公尺高的圍欄，他在進入南韓領土14小時後，在距離東南邊界約1.5公里的江原道非軍事區遭逮捕。

這名身穿藍色外衣的脫北者告訴南韓軍方要投誠南韓，並自稱是體操運動員，報導說男子約將近30歲，身材矮小，為了驗證他的說詞，南韓軍方還要求他跳2次，軍方認為，男子較輕的體重以及體操選手的經驗幫助他此次逃脫。

另外軍方也懷疑，男子可能利用鐵桿爬上鐵絲網，再從鐵絲網上面跳下來。軍方說，鐵絲網確實有被壓過的痕跡，不過沒有被修剪或切割過，他們目前仍在調查為何鐵絲網上的感應器沒有觸動警報。

南韓軍方目前仍在調查男子脫北的動機，目前已知他在北韓應該沒有犯罪紀錄。

不過這起超狂脫北事件讓南韓軍方備受批評，外界批評軍方反應太慢，讓軍隊安全受到致命威脅，電子監測設施也年久失修，而且2012年，一名北韓士兵也趁南韓哨所不注意時入境，那起事件的上級管轄單位和此次出包的單位是同一個。

報導指出，南韓邊界守衛實際上有透過熱量觀察儀看到這名脫北者跨越邊界，不過當下來不及反應。

(中時新聞網)