「汙染土地61年了！」溪墘里長李永芳表示，三個里區約有1萬居民61年24小時與佔地1008坪大量電磁波為鄰（戴上容攝）

捷運北環段明年6月開工，路線行經蘆洲北側溪墘變電所區域，新北市議員李翁月娥要求台電趁勢將61年、占地1008坪的屋外式溪墘變電所室內化，並將挪出的空間興建多功能公園、腳踏車道回饋鄉民。台電回應，明年1月初將提供「變電所室內規劃案」。

市議員李翁月娥23日邀集台電公司台北供電區營運處、蘆洲區公所、變電所區域的三個里長溪墘里長李永芳、樹德里長李芳龍、民和里長李進誠等人，前往蘆洲區信義路上佔地1008坪的台電一次性變電所會勘。

「汙染土地61年了！」溪墘里長李永芳表示，三個里區約有1萬居民61年24小時與電磁波為鄰，晚上睡覺還會聽到變電所「轟轟」聲，還要承受爆炸風險，身心飽受壓力，而就他所知周邊住戶已有10多人罹患腦癌，生病比例之高，變電所旁房子沒人敢住也賣不出去，居民們都有苦難言。

李翁月娥表示，蘆洲是新北市最進步的一座城市，蘆洲南北側將設醫院，捷運環狀線南、北環也將於明年6月份開工，台電應該趁台北捷運局興建捷運時，一同整頓多年變電所佔地已久的沉痾問題，而挪出的空間務必要興建公園、腳踏車道回饋蘆洲，彌補多年來居民的苦。

台電公司台北供電區營運處表示，蘆洲目前用電是從林口頂福發射站345,000伏特，拉到蘆洲溪墘變電所，再發出去外面的鐵塔6.9萬伏特，供應大台北地區工業用電220V及住宅用電110V，蘆洲發展迅速始料未及，目前公司已經在研議「變電所室內化」方案，明年1月會勘時將提出變電所室內化計畫。

(中時 )