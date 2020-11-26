台股今天在電子大型股走穩，指數開高走高，終場以13845.66點作收，上漲106.83點，漲幅0.78％，成交金額2186.73億元。分析師指出，美元指數近期持續破底，使得亞幣近期維持相對強勢，也直接使得台幣維持升值趨勢，在台幣升值趨勢不變下，大盤後續資金動能仍強。

進一步觀察近期在法人動向，投信11月以來無論在集中或是櫃買市場均呈現賣超，尤其集中市場調節情況更大，政府基金近期在指數高檔震盪下，調節力道縮小，至於外資在現貨買超趨緩，期貨未平倉多單降至近期低檔，法人整體買盤不大。觀察資券變化，近期融券持續攀高，融資也同步走高，資券同增下，市場多空角力戰，因此觀察資金、法人與籌碼面呈現多空雜陳，預期指數應該也會維持震盪走勢。

量價結構上，呈現價漲量縮，顯示短線反彈主要是賣壓的減輕，並非買盤增溫，且觀察日線技術指標，日KD指標於高檔出現死亡交叉後，今天雖然KD的開口有縮小，但仍維持下彎趨勢，因此，即便指數再回至5日線之上，但仍須留意是否可以維持，若無法，短線仍震盪難免，不過由於櫃買指數收盤指數領先創高，因此，預期在盤勢整理過程中，中小股具備表現機會。

櫃買指數今天收在173.93點，上漲1.71點，漲幅0.99％，成交金額664.25億元。

(時報資訊)