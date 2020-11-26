英國財政部長桑納克(Rishi Sunak)周三稍晚在國會指出，英國今年將舉債近4000億英鎊，以支應大規模感染帶來的經濟衝擊。

桑納克在說明第一年支出計畫之際同時指出，英國今年經濟將萎縮11.3%，估明年復甦不到萎縮的一半。

英國預算單位估計在四月開始的2020/2021財年，政府將借款3940億英鎊(約5260億美元)，高於八月的預估。

預算赤字將為GDP的19%，規模將為金融風暴時期的兩倍。

財長並宣布刪減外國援助支出，對一些公共部門的員工凍結薪資支出。隨著公共部門的吃緊，財長預計將推出加稅，以彌補缺口。

儘管有新冠疫苗的正面消息，預算局(OBR)表示，經濟要回復到疫情前水準，需等到2022年底，或是更久。另外英國還有脫歐危機。

高盛前分析師桑納克指出，今年對抗疫情各個措施的成本為2800億英鎊，高於預估的2000億英鎊。即使如此，預算局仍估計病毒的長期經濟損失約為GDP的3%。

財長強調，短期而言，支出將上升；今年和明年，經通膨調整後的每日支出將成長3.8%，為近15年最快速。

預算局表示，要讓政府每日開支與收入保持一致，必須刪減支出約GDP的1%，以及加稅。

財長宣布初步的成本刪減計畫，包括凍結公部門員工薪資，但不包括醫生、護士、醫療工作人員，以及公部門最低薪資的員工。

英國也將減少海外援助約GDP的0.5%，約可節省30億英鎊，儘管如此，英國仍在富裕國家中維持海外援助較高的水準。

(時報資訊)