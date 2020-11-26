彰銀(2801)統籌主辦太陽能廠茂迪(6244)3年期16.8億元聯貸案，已順利完成募集，並於今（26）日舉行簽約儀式，由彰銀董事長凌忠嫄代表銀行團，與茂迪董事長曾永輝簽訂聯貸合約。

此次聯貸案資金用途係為償還既有金融機構借款、充實中期營運周轉金，由彰銀擔任統籌主辦行、與一銀共同主辦，其他聯貸銀行團成員包括合庫、安泰銀、台銀、兆豐銀、農業金庫及板信銀，合計共8家金融機構參與。

茂迪於2018年啟動營運轉型改革，歷經去年勵精圖治，將營運發展策略逐步轉移至太陽能產業下游，以模組和電站為發展重心、集中資源於利基產品，使營運自今年第二季起由虧轉盈，已見轉型成效。

除了追求穩健經營外，茂迪亦積極布局新技術，與工研院合作完成開發超高效N型電池，將有助產品組合持續改善，提升營運未來績效及獲利，並對全球暖化及環境改善做出具體貢獻，促使台灣太陽能產業競爭力提升，在台灣能源轉型路上大步向前。

(時報資訊)