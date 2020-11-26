彰化縣達德商工上周四（19日）安排學生接種賽諾菲流感疫苗，陸續有學生反映出現不適、手抖、嘔吐及發燒等症狀，有12名學生送醫，目前只剩一名女學生還在住院觀察，女學生的阿嬤見孩子手狂抖直呼心疼，並指整個症狀猶如喝醉一般，大嘆「還要嫁人啊！」

達德商工主任劉勝建表示，上週19日校方安排720位學生施打賽諾菲流感疫苗，但下午就傳出有多達12名學生出現不適症狀，有2人出現頭暈頭痛、2人眼皮腫（疑似過敏） 、2人發燒、1人想吐及4人有手抖症狀，隨即送往當地仁和醫院。

據《TVBS》報導，因施打流感疫苗住院的學生，昨日下午都已出院，只剩一名女學生仍在住院觀察，女學生的阿嬤說「孩子和同學手抖的症狀仍未消除，看了很心疼」，並表示孩子是學美容科的，這麼年輕就手抖個不停。

女學生阿嬤表示，「孫女自從打了賽諾菲後，整個神情樣貌都與原來不太一樣，臉都變了，一臉茫茫，整個人都就像喝醉酒一般，手也抖得很嚴重，只是稍微平放就會抖。」說著說著更透露，如此愛美的孫女，以後還要嫁人啊！

針對此案，指揮中心發言人莊人祥表示，目前比較傾向是校園暈針的表現，可能是環境、接種者的緊張情緒造成，暈針反應和疫苗比較無關，不會在身體上出現後遺症。彰化衛生局則已向食藥署通報接種疫苗不良事件，之後也會申請預防接種受害救濟。

(中時新聞網)