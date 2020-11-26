低利率時代搶投資報酬率，新光金控26日宣布，新光人壽將增加帶有租金的不動產投資，地點鎖定台灣六都，租金年化收益率2.1％以上，只要是有增值潛力、已有租約的商用不動產，新壽投資「不設限」，且只要加碼資金1％，就是310億元左右，目前仍有極大加碼空間。

新壽被金管會要求調降國外投資到39％，已調整完成，新光金財務長徐順鋆表示，資金除轉進國內商用不動產外，亦會增加企金擔保授信，收益率約1.5％，亦會擇機加碼台股，以ESG標的、產業趨勢向上者為投資主軸，會積極掌握趨勢，可機動實現獲利者放覆蓋法，獲利可進損益，若長期持有的股利型個股，則放FVOCI。

新光金控前9月稅後獲利177.03億元，比去年同期衰退12.1％，每股稅後獲利1.38元。合併股東權益2,449.4億元，每股淨值為18.41元。

新光人壽前9月稅後獲利124.22億元，比去年同期衰退15.6％，前9月處份股債資本利得高達540億元，比去年同期成長31.3％，同樣也已超越2019年全年的489億元。同時新光金表示，到目前為止金融資產未實現餘額，虧損負數都已轉正。

因為全球低利率，新光人壽2020年前9月資金成本雖下降到3.88％，年底預估可降到3.85％，比去年底下降12個基本點（1基本點等於0.01百分點），但投資面的經常性收益率則從4.1％，9月底降到3.63％，減少47個基本點，但今年前9月新壽資金投報率年化有4.02％，新光金表示，由於死差益及費差益都有增加，距離避險前損益兩平並沒有顯著惡化。

(工商 )