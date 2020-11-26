新北市一名16歲少女前年受4名男子之邀，前往汽車旅館開毒趴，共同吸食笑氣和咖啡包後，4名男子趁著少女意識不清、無法抗拒時藉機性侵她，等到藥效退去後她曾表明拒絕，仍遭到其他男子壓頭、要求口交，法院最終判其中3男犯乘機性交罪，處1年8月到1年10月不等刑期。

判決書指出，該少女在前年11月受邀參加毒品趴，與4名男子共同吸食笑氣和毒品咖啡包，4名男子出現在少女出現幻覺、胡言亂語而不能抗拒的狀態，乘機性交得逞，事後該少女向法院提告乘機性交、強制性交等罪，4名男子承認乘機性交，但否認強制性交。

其中一名男子稱，「當時我產生幻覺，看到很多人往我衝過來，這個時候該女就幫我口交，我因為幻覺的緣故，我以為是其他人威脅她、壓著她，當時的意識很模糊，我認為是幻覺。」也有男子稱「她說不要後，我就將手指縮回來。」法院最後認定其中3人犯乘機性交罪。

法院考量犯罪的3人不是以強暴脅迫手段與少女發生性關係，且犯案時均未滿20歲，是抱著玩樂心態使用毒品，在思慮未周全的情況下犯案，而且3人已和少女達成和解，如以乘機性交最輕本刑3年論處，仍然過重，因此依法酌減其刑，分判1年8月到1年10月不等刑期。

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(中時新聞網)