超變態！塑膠模具大廠執行長，卻是偷拍色狼。47歲的黃姓男子擔任和美某家塑膠廠執行長，卻被女員工發現他多達16台針孔攝影機藏在廠內2樓女廁，偷拍大家如廁，彰化地院法官依妨害秘密罪判處黃男10個月，考量他與14名被害女子均賠償和解，緩刑3年。全案可上訴。

根據判決書，黃男家住台中市，擁有碩士高學歷，已婚育有2名子女，在彰化和美某家知名塑膠模具大廠擔任執行長，卻為了一己變態偷窺私慾，自2019年間偷偷將針孔攝影機藏放在公司二樓女廁馬桶坐墊不顯眼處，竊錄女同事們如廁過程與私密處部位。

去年11月1日中午，林女清掃女廁時發現坐墊有異，請來男同事一同查看，竟發現有針孔攝影機固定在坐墊偷拍，嚇得立刻報警；警方到場搜查時，黃男發現事跡敗露，竟將已先行刪除檔案的6張記憶卡、毀損後的硬碟，連同鋰電池、膠帶、女用內褲5件與不明藥丸5顆、遙控器11個，全塞進藍白色紙袋後扔到二樓男廁外的鐵皮屋頂，企圖湮滅罪證。

不料仍被公司同事察覺，同一天內二度報警將黃男移送法辦，案發後黃男也已離職。清查後發現公司內部受害女性多達14人，更有5人因此情緒崩潰、身心受創，需至身心科診所就醫服藥。而警方進一步前往黃男住處搜查又發現手機、2個硬碟和1張記憶卡等，從中採證黃男出入百貨、銀行等公眾場所，偷偷將針孔藏放在提袋、鞋子上，藉此由下而上仰角拍攝女子裙底風光，影片數量多達2817個檔案，行徑惡劣至極。

雖然無數被害女子遭偷拍卻不自知，也因無人提告，此部分無法訴究。法官審酌黃男為滿足一己偷窺私慾，不尊重他人隱私權，惡性非輕，但犯後坦承犯行且與被害人達成和解，故作如上處刑。

(中時 )