中國雲南一名駕訓班學員近日在練車時，突然看見水溝蓋的孔洞伸出2根手指，嚇得趕緊報警求助。警消獲報後立刻趕到現場，將已被水泥封住的水溝蓋用槌子等工具撬開，才順利將困在下水道的男子救出，原來這名男子是回收廢品的，從另一頭下水道進入後，不小心迷了路，已被困了3、4天。

（圖／翻攝看看新聞）

根據《看看新聞》報導，事發於雲南昆明一間駕訓班，當時一名學員正在練車時，突然看見水溝蓋上面的孔洞伸出了2根手指，像在求救一般，於是趕緊報警處理。

消防員趕到駕訓班後，發現水溝蓋已被水泥封住，無法直接打開，但又擔心強行砸開水溝蓋會傷到底下男子，於是4、5名消防員只能使用工具一點一點的鑿，經歷了半小時的時間，終於成功將水溝蓋撬開，男子也成功獲救。

（圖／翻攝看看新聞）

駕訓班教練指出，被困在下水道的男子是回收廢品的，從另一頭河邊下水道進來後，一直順著下水道走，但因為駕訓班場地太大，導致他迷路，已經被困在底下3、4天了，目前警方也針對此事展開調查。

(中時新聞網)