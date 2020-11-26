全球在過去一年為迅速應對新冠疫情所作出的努力，將換來強而有力的公共衛生和經濟發展對策，貝萊德表示，2021年前景轉佳，貝萊德也提高對亞洲風險資產前景改善的信心。

貝萊德亞太主動投資主管暨新興市場基本主動股票團隊投資長貝琳達（Belinda Boa）帶領投資團隊舉行亞洲視訊記者會作以上表示。

貝萊德亞太主動投資主管暨新興市場基本主動股票團隊表示，基於已開發市場債券越來越不足以滿足投資人對收入和收益的需求，預期當全球投資組合調整配置布局時，將能反映中國市場在滿足此需求方面的優勢。

貝萊德表示，這場疫情加速全球原有的多項發展趨勢，包括對收益和收入的需求更加困難，全球供應鏈重整，以及投資人對永續投資更加關注2020年讓世界了解，不論是病毒所帶來的破壞力，抑或人類在逆境中堅韌的創造力，甚或至是防疫對策的嚴厲程度，皆不容低估。這一年所採取的大規模封城措施、為彌補收入差距而推出的龐大財政和貨幣政策，以及研發疫苗所取得的破紀錄進展，皆為通往未來做好準備，讓貝萊德走向更可預測且更明朗的明年，甚至是未來10年或更長遠的發展。

在未來一年，貝萊德對全球經濟和風險資產感到樂觀，尤其是亞洲信用債和股票，這並非意味著疫情已成過去，而近期在美國和西歐地區的病例回升，也可能繼續抵銷有關疫苗發展的好消息。此外，對經濟以及心理所造成的破壞，可能比任何人所預期的還要長久，而在經濟逐步恢復常態的路上，部分公司可能會落後甚至違約，特別是備受重擊的產業例如旅遊、零售和能源業等。

貝萊德說，目前全球在應對此次疾病方面已建立了更深入的了解及經驗。各國所推出的刺激經濟方案，會繼續在經濟體系中發揮作用，而美國白宮領導團隊或會在預防措施和疫苗發展工作方面帶來更高的可預測性以及作出更好的國際協調。此外，疫情使全球多項原有趨勢加速發展，而這些趨勢也不大會逆轉，將在短至中期為新興市場營造大致正面的格局。

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